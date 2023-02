Europa League | la Juventus si affida alla difesa per superare il Nantes Dybala guida la Roma con il Salisburgo

Commenta per primo Non solo Roma e Juventus , in campo rispettivamente alle 18.45 e alle 21 contro Salisburgo e Nantes . In scena oggi tutti e otto i playoff di, che valgono l'accesso agli ottavi, in gare di andata e ritorno, previsto per settimana prossima, in attesa che tornino in gioco le prime classificate dei gironi. Alle 18.45 il piatto ...Juventus - Nantes è la sfida di oggi per i playoff di: ecco come e dove vedere la partita in diretta streaming, anche ...

Europa League LIVE: alle 18.45 Barcellona-Man United e Ajax. Alle 21 Monaco, Siviglia e Sporting Calciomercato.com

Le squadre, i playoff, il calendario: la guida a Europa League e Conference League La Gazzetta dello Sport

Europa League e Conference oggi in TV, il calendario delle partite degli spareggi: orari e dove vederle Fanpage.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nando De Napoli, ex calciatore, tra le altre, del Napoli. Di ...Ecco il pronostico di Salisburgo-Roma, match valevole per i sedicesimi di finale di UEFA Europa League di Giovedì 16 Febbraio ...