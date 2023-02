Europa League | Juve-Nantes 1-1 in andata playoff

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lantus pareggia 1-1 in casa con ilnella gara d’deidi. Tra una settimana in Francia la gara di ritorno. I bianconeri sbloccano il risultato al 13? con Vlahovic, che deposita in rete l’assist di Chiesa, innescato dal perfetto lancio di Di Maria. Come spesso accade, il vantaggio spegne la squadra di Allegri che lascia palla e campo al. La modesta formazione francese può giocare alla pari sul campo dell’Allianz Stadium e nel finale di primo tempo alza il baricentro pur senza creare reali occasioni da gol. Latrotterella anche in avvio di ripresa e viene punita al 60?. I padroni di casa perdono palla al limite dell’area avversaria, ilringrazia e confeziona un ...

Commenta per primo Intervenuto sui canali di Sky Sport , Danilo , difensore della Juventus , si è soffermato sul pari dei bianconeri inal cospetto del Nantes: ' Abbiamo iniziato bene , poi siamo calati e il Nantes ne ha approfittato - l'analisi del brasiliano - . Sapevamo che avevano giocatori di qualità e veloci ...

La Lazio inizia al meglio il suo percorso in Conference League. La squadra di Sarri batte il Cluj nella gara d'andata grazie a una rete di Immobile che finalmente torna al gol. Un match duro per ...