Europa League | Barcellona-Man United | spettacolo e 2-2 Tris Siviglia | colpo Monaco | pari Ajax e Sporting

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non solo Roma e Juventus, in campo rispettivamente alle 18.45 e alle 21 contro Salisburgo e Nantes. In scena oggi tutti e otto i playoff di...

ROMA - Termina in parità (2 - 2) il primo round del playoff ditra Barcellona e Manchester United . Gol ed emozioni al Camp Nou, hanno contraddistinto un match dove spagnoli ed inglesi non si sono risparmiati fino all'ultimo secondo. Nel primo tempo ...AGI - Una Roma sfortunata perde immeritatamente a Salisburgo l'andata dei sedicesimi di. Alla Red Bull Arena finisce 1 - 0 in extremis grazie al gol di Capaldo , dopo tre nitide occasioni non sfruttate dai giallorossi tra cui un palo colpito da Cristante e una traversa ...

Europa League, i finali delle 21: tris Siviglia, pari Sporting, gol ed emozioni tra Bayer e Monaco Tutto Napoli

LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 18.45) - Rennes accorcia, Var annulla goal all'Union Berlin TUTTO mercato WEB

Salisburgo in vantaggio! Nulla da fare per la Roma, che esce sconfitta dalla Red Bull Arena. Per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, ai giallorossi serviranno due reti al ritorno, in ...All'Allianz Stadium i bianconeri sbattono contro i pali e non vanno oltre il pareggio: per gli ottavi tutto rimandato al ritorno ...