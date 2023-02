Europa League | 2-2 tra Barcellona e Manchester United

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Finisce in parità il big match di questi spareggi difanno 2 gol a testa. Trafinisce 2-2 e si deciderà tutto nel ritorno dello spareggio di. I blaugrana passano in vantaggio al 50? con Marcos Alonso, subito però pareggiato da Rashford. Al 59? l’autogol di Koundé permette ai Red Devils di completare la rimonta. Il pareggio arriva al 70? grazie a Raphinha. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non c'è solo il k.o. della Roma a Salisburgo e il pareggio tra Barcellona e Manchester United al Camp Nou, nelle sfide valide per l'andata dei playoff di. Un brutto Ajax non va oltre lo 0 - 0 con l'Union Berlino, con i tedeschi che si lasciano decisamente preferire ad Amsterdam. Lo Shakhtar è bravo a punire gli errori della retroguardia ...Il pari è il risultato corretto per questa scarica di adrenalina, tra una settimana ad Old Trafford arriverà il verdetto: un gigante a casa, l'altro agli ottavi di. Nostalgia canaglia ...

Europa League, i finali delle 18:45: pari pirotecnico tra Barça e Man United, vince lo Shakhtar Tutto Napoli

LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 18.45) - Rennes accorcia, Var annulla goal all'Union Berlin TUTTO mercato WEB

Le dichiarazioni di José Mourinho al termine di Salisburgo-Roma, sfida dei playoff d'andata di Europa League Al termine della sconfitta contro il Salisburgo nella sfida valida l'andata dei playoff di ...Il Cfo del club bianconero è intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Europa League contro il Nantes: ecco cosa ha detto ...