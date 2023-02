Europa League | 2 - 2 nel big match Barcellona - Manchester United

FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanentiLe pagelle di Salisburgo - Roma 1 - 0 Nel play - off di, finisce 1 - 0 per gli austriaci l'andata tra Salisburgo e Roma: decide il gol ...... "Quando diamo tutto quello che possiamo dare non ci saranno mai parole negative" Jose Mourinho ha commentato la sconfitta della Roma inai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue ...

ALLEGRI a TV8: "Europa League difficile, stasera dobbiamo mettere un mattoncino" Tutto Juve

Le squadre, i playoff, il calendario: la guida a Europa League e Conference League La Gazzetta dello Sport

Una vera e propria beffa per la Roma nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: la trasferta austriaca si conclude con una sconfitta per 1-0. A vincere, con una rete quasi allo scadere, è ...Il Salisburgo ha battuto la Roma per 1-0 nell'andata dei play off di Europa League con un gol di Capaldo al minuto numero 88. Il ritorno allo stadio Olimpico tra ...