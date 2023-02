Esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio | un operaio morto e un ferito

L'accendino Articoli più letti La riscoperta del clitoride èdelle buone notizie dell'anno di ... permaloso e aggressivo di Diego Barbera L' accendino che Tess utilizza per scatenare l'...Un operaio morto e uno ferito, a Teramo, in seguito all'di un'ordigno nell'area diditta di materiali esplodenti. Secondo le prime informazioni, gli operai sarebbero stati travolti dall'onda d'urto. Uno dei due, un 62enne, è deceduto a causa ...

Esplosione in una fabbrica di fuochi a Pontecorvo, ustionato il titolare Repubblica Roma

È caduto da una scala a causa dell’esplosione di una bombola Corriere della Sera

Teramo, esplosione fuochi d'artificio: c'è una vittima Abruzzo Cityrumors

Esplosione di una bombola nel garage, muore un operaio. C'è anche un ferito quotidianodipuglia.it

Esplosione in una fabbrica di kart a Lonato: fiamme e tre operai feriti Bresciaoggi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...A Teramo un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in seguito all'esplosione di un ordigno nell'area di una ditta di materiali esplodenti. I due sarebbero stati travolti dall'onda d'urto: uno di ...