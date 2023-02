Esercizi evergreen che possono essere utilizzati per tutta la vita per valutare la nostra condizione fisica e non solo

Leggi su amica

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Foto di kyle smith su Unsplash Nel corso degli anni, i nostri corpi cambiano e spesso laforza diminuisce.via, mantenere i muscoli sani è essenziale. Prima di tutto per limitare gli effetti dell’invecchiamento sul corpo. Poi per sentirsi meglio, con noi stessi e con gli altri. Ci sono sempliciche ci permettono di misurare laperla. Monitorandola abbiamo modo di lavorare su noi stessi, e di migliorarci. Tutti rispondono a una sola domanda: come mantenersi giovani? Foto di Julia Rekamie su Unsplash Come mantenersi giovani? Nonostante lanon rimane la stessa tra i 20 e i 70 anni, è tempo di mettere fine all’idea che ...