(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – A pochi giorni dal rientro dalla missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) in Libano, si è svolta a Messina la cerimonia di avvicendamento al” tra il Generale di Divisione Giuseppe Bertoncello, cedente, e il Generale diMaurizio Taffuri, subentrante. All’evento hanno preso parte il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota e le massime autorità civili, militari e religioseCittà dello Stretto. Il Generale Bertoncello lascia ilal termine di un periodo caratterizzato da attività operative e addestrative. Durante i due anni e mezzo di, l’è stata impiegata all’estero alla guida del settore occidentale ...

Il Comandante delle Forze Operative Sud dell', nel suo intervento, ha evidenziato gli importanti risultati conseguiti dalla Brigata, riconoscendo il grande impegno e la professionalità ......Logistico della Brigata Aosta è stata insignita della Croce d'Argento al Merito dell'". Il ... Rientra a Messina la Brigata "Aosta', le immagini - VIDEO Messina:al comando della Brigata '...

Esercito, cambio al Comando della Brigata Aosta Adnkronos

UNIFIL: cambio al comando del Contingente italiano Esercito Italiano

Ingegnere dell'esercito russo chiede asilo agli Usa in cambio di segreti militari. «Bombardiere adattato al la ilmessaggero.it

Spese militari, Crosetto: "Al 2% del Pil o saremo i Pierini della Nato" LA NOTIZIA

Una “processo alla Milosevic” per Putin Possibile solo con un ... Notizie Geopolitiche

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – A pochi giorni dal rientro dalla missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) in Libano, si è svolta a Messina la cerimonia di avvicendamento al comando del ...Giulia Schiff si era arruolata in Ucraina nelle forze speciali della Legione Internazionale, ma ora ha cambiato vita e si è sposata ...