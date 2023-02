ESCLUSIVA WEB TV | conosciamo la Famiglia Proia fra le vie del centro e… i fornelli di Cusine Royal 2 0

Leggi su seriea24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nella sezione “Esclusive” della WEB TV il servizio dedicato a Federicoe alla sua. In una passeggiata per le vie deldi Ascoli Piceno, ilcampista, arrivato in bianconero nell’ultima settimana di mercato, si è raccontato insieme alla compagna Naomi fra vita privata e carriera calcistica. Con loro anche il piccolo Leonardo, il primogenito di cinque mesi, e il cane Whisky, a tutti gli effetti membro della. Nella seconda parte della puntata, impegnato aidel ristorante2.0, parla delle esperienze sportive in giro per l’Italia e della sua passione per la cucina. Saranno il Direttore Generale dell’Ascoli Verdone e lo Chef Pelliccioni a dare un voto alla superlativa carbonara ...