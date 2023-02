Ergastolo al killer di Buffalo | motivato dall’odio razziale

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Payton Gendron, il 19enne suprematista bianco che il 14 maggio 2022 ha ucciso 10 persone di colore aprendo il fuoco in un supermercato di, nello stato di New York, L'articolo proviene da il manifesto.

... nello Stato di New York, uccidendo dieci persone afroamericane, è stato condannato all'... la teoria del complotto dell'estrema destra che ispira stragi razziste e omofobe Ilha pianto ...E' stato condannato all'ostativo Payton Gendron, il 19enne bianco che lo scorso maggio in un attacco razzista a Buffalo uccise 10 afroamericani. La sentenza nel processo per la strage è stata letta durante un'...

