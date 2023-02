L'uomo è ritenuto gravemente indiziato di unacommessa lo scorso 10 dicembre in via Alessandro Rossi , nel comune diUn uomo è ritenuto gravemente indiziato di unacommessa lo scorso 10 dicembre in Via Alessandro Rossi, nel comune di. Secondo quanto documentato dai militari, coordinati dalla procura della Repubblica di Napoli, il 41enne avrebbe ...

Ercolano, rapina tre ragazzi ma un tatuaggio sotto l’occhio lo tradisce: arrestato 41enne ilmattino.it

Rapina 3 ragazzi a Ercolano, criminale tradito dal tatuaggio: arrestato Metropolisweb

Rapina a mano armata a Ercolano, racimola 38 euro. Tradito da un tatuaggio Vesuvio Live

Rapina tre ragazzi ad Ercolano, tradito da un tatuaggio: rintracciato e arrestato Cronache della Campania

Terrore ad Ercolano: Donna armata di pistola rapina commerciante e scappa Ottopagine

Tradito da un tatuaggio sotto l'occhio. Rapina 3 ragazzi a Ercolano, ma lo prendono per quel segno distintivo. Carabinieri eseguono misura a carico di 41enne, in carcere per 38 euro I carabinieri dell ...I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea a carico di un 41enne.