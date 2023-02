Entro il 2030 servono 5mila miliardi di investimenti per non bloccare il flusso di petrolio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’International Energy Forum (IEF) e da S&P Global Commodity Insights gliannuali nel settore dele del gas devono aumentare del 28% per raggiungere i 640di dollariil. Ossia, secondo due dei principali osservatori dei mercati delle materie prime e dell’energia, per mantenere ildigenerale sufficiente a soddisfare la richiesta globale, serve di sistemare le infrastrutture interne nei vari Paesi produttori. Senza sviluppi certi, il rischio è di rimanere a secco di greggio. Da notare che nel report si valuta cheilla domanda sarà comunque alta, nonostante i processi di transizione energetica siano già lanciati. Questo anche ...

Tradotto: i veicoli leggeri con motore a combustione, alimentati a benzina e diesel, non potranno più essere immatricolati TARGET INTERMEDI -ili costruttori dovranno ridurre del 55% le ......trattamento termico e dello smaltimento in discarica aumenterebbe i tassi di riciclaggio nel...gli impianti di incenerimento nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)il ...

Green Deal europeo: proposto l'obiettivo zero emissioni per i nuovi ... Ipsoa

Bus a zero emissioni entro il 2030, per tir e camion -90% entro il 2040: il piano Ue Corriere della Sera

Ambiente: Commissione europea, presentata proposta per ... Servizio Informazione Religiosa

Formula 1 e sostenibilità: obiettivo zero emissioni entro il 2030 BuoneNotizie.it

Governo punta a 70 GW in più da energie rinnovabili entro 2030 ... Investing.com Italia

Dal 2011 al 2021 la città di Avellino ha registrato un aumento del 10% delle concentrazioni di PM10 e del 11% di quelle del biossido di azoto in controtendenza con gran parte delle città italiane. Set ...Con 340 voti a favore e 279 contrari, l'assemblea plenaria ha firmato il documento che "accompagna" il comparto motori verso una riduzione delle emissioni del 55% e del 50% per i furgoni entro il 2030 ...