Entra a Palazzo Ilaria la pasionaria | modella ed ex agente carcerario Era pazza di Matteo Salvini | ma lo ha tradito per Silvio Berlusconi

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Mercoledì 15 febbraio èta in uno dei Palazzi più importanti della politica: quello di San Macuto, dove hanno sede le bicamerali di Camera e Senato. E non è sfuggita ai più: alta, capelli rossi, sicuramente bella,Prencipe non è il tipo che pensi di incontrare nei corridoi parlamentari. Classe 1988, da qualche tempo sbarcata su Instagram e pure su Tik Tok,si presenta così: «, consulente di immagine 360 gradi, personal shopper, Body face, Body Shape» e tante altre cose. Non racconta il motivo per cui èta in Parlamento quel giorno dove non se l’è fatta scappare Maurizio Gasparri. Si parlava di problemi delle carceri, enella vita è stata anchepenitenziario. Nel suo cv oltre al luogo di nascita (Manfedonia, provincia di ...