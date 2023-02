Energia | Quirinale aderisce a ' M' illumino di meno' | facciata spenta dalle 19 alle 20

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La Presidenza della Repubblica ha aderito, anche quest'anno, alla campagna 'M'di', promossa in occasione della 'Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili' e lanciata dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar per promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi. Per l'edizione di quest'anno è stata organizzata dal Palazzo deluna diretta radio condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti, che è iniziata con un messaggio audio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'illuminazione dellaesterna del Palazzo delsarà19.0020.00.