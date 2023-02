Emily Ratajkowski conferma la relazione con Eric André con una divertente foto nudi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) I rumors su una probabiletraedgiravano già da un po’, ma se finora nessuno dei due si era esposto più di tanto, in occasione di San Valentino i due hannoto la loro storia d’amore pubblicando su Instagram unadecisamente esplicativa. L’attore e comico amano, 39 anni, ha postato sul suo profilo duedi lui, nudo, sdraiato su un divano nero con una emoji di un cuore rosa trapassato da una freccia sulle parti intime, con un bicchiere di vino in mano, mentre sul pavimento sono sparsi i suoi vestiti. Nella primail comico si poggia un dito sulle labbra, mentre nell’altra se ne sta in posa lisciandosi i ...

New York Fashion Week 2023: 3 look da copiare da 3 top model Anche giù dalle passerelle, le modelle rubano la scena. Come dimostrano i look street style di Bella Hadid,e Irina Shayk in stile inverno a New York nel 2023 di Barbara Rossetti I niziato ufficialmente il fashion month, arrivano puntuali le ispirazioni dalle fashion icon più rinomate.

Eric André età. Nato il 4 aprile 1983 a Boca Raton in Florida, negli Stati Uniti, Eric Samuel André è un cabarettista, attore, produttore ...