Emilio Fede dopo l’assoluzione di Berlusconi | «Solo io ho perso tutto | Silvio spiegami»

(Di giovedì 16 febbraio 2023)dinel processo Ruby Ter ha reso «felice». L’ex direttore di Tg1 e Tg4, a 91 anni, dice però anche di averè stato condannato in via definitiva nel 2019 a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione. E anche se non ha scontato la pena in carcere, ora dice che si è fatto «otto anni (anche per altre vicende, ndr) ai domiciliari senza essere colpevole di nulla». Qualche anno fa era stato persino accusato di evasione. Ma il giudice lo ha assolto. Ora, spiega in un’intervista a La Stampa, è felice: «Sono molto contento della sua assoluzione. Mi chiedo invece perché io sono stato calpestato fino alla fine. Sopratsono contento per tutti quelli che sono contenti. ...

L' assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter ha reso "felice". L'ex direttore di Tg1 e Tg4, a 91 anni, dice però anche di aver perso tutto.è stato condannato in via definitiva nel 2019 a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione. ...Nel giorno in cui Silvio Berlusconi è stato assolto , insieme ad altri imputati, nel processo Ruby - Ter perché " il fatto non sussiste ", ancheha voluto commentare la vicenda. L'ex direttore del Tg4 non era tra gli imputati ma si sente comunque coinvolto in questa vicenda. " Purtroppo solo vincitore morale mi sono fatto 8 anni di ...

Emilio Fede dopo l'assoluzione di Berlusconi: «Solo io ho perso ... Open

Berlusconi assolto, Emilio Fede: “Ne esco anche io vincitore morale, ma mi sono fatto otto anni ai domiciliar… La Repubblica

"Rivincita enorme per Berlusconi". Emilio Fede sull'assoluzione del ... ilGiornale.it

Emilio Fede in tv con Kevin Dellino e Daniele Bartocci Italia News

Blog: Emilio Fede e quella profezia sul Monza di Berlusconi... vivoperlei.calciomercato.com

Ascolta il podcast del Fatto di domani RUBY TER, TUTTI ASSOLTI. PER I GIUDICI B. HA PAGATO MA NON È UN CORRUTTORE. “Il fatto non sussiste”, ma perché le testimonianze sono inutilizzabili. Silvio ...Un sistema che ha portato alle condanne per induzione e favoreggiamento della prostituzione di Lele Mora, Nicole Minetti e Emilio Fede nel Ruby bis. La procura non esclude di ricorrere in appello, ...