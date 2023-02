Elenoire Ferruzzi pronta a rientrare nella casa del GF Vip | “Mi divertirei di più”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nonostante la sua brusca uscita di scenaè stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La nota performer sarebbea ritornaredi Cinecittà e questa volta cambierebbe modo di comportarsi. In un’intervista rilasciata aChiha rivelato che se dovesse ritornare si divertirebbe e farebbe anche divertire di più. “Se sareidel GF Vip? Sì. Adesso da fuori ho visto tutto da un’altra prospettiva. Mi comporterei in maniera molto diversa. Appena entri vivi lain un determinato modo da concorrente e da persona a cui vengono privati gli affetti primari, come mia ...

...giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa Sara Manfuso - 17 giorni in Casa Gegia - 21 giorni in Casa Cristina Quaranta - 31 giorni in Casa Amaurys Perez - 38 giorni in Casa...I telespettatori sui socian hanno poi ricordato la vicenda legata ae Nikita Pelizon, in cui l'icona del mondo LGBT venne mandata fuori dalla Casa, dopo essere stata mandata al ...

Elenoire Ferruzzi pronta a rientrare nella casa del GF Vip Biccy

Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro: "Ha molti punti oscuri" Mediaset Infinity

Elenoire Ferruzzi shock! Ecco le cifre esorbitanti spese per la ... Fortementein.com

GF VIP Party: Elenoire Ferruzzi e Orietta Berti tra gli ospiti - Grande ... Grande Fratello

Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro: "Stratega" Mediaset Infinity

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...il segreto di Attilio Romita ed Elenoire Ferruzzi play 1 • di Mediaset 3:39 Grande Fratello VIP, il confronto tra Sarah Altobello e Attilio Romita play 1 • di Mediaset 0:58 Grande Fratello Vip, ...