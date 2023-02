Ecco perché Pogba non gioca | il motivo che non avresti mai voluto sentire

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Paulsta vivendo senza dubbio la sua peggior stagione in carriera, con le notizie sul suo conto che si fanno sempre più tragiche. L’entusiasmo attorno al ritorno di Paulalla Juventus è ormai svanito da tempo, con il francese che non ha mai messo piede in campo nemmeno in una circostanza in questa stagione, con la panchina con il Monza che è stata semplicemente una mera illusione. LaPresseLa situazione intorno al Polpo si è fatta sempre più complicata, soprattuttoormai sono sempre di meno i tifosi della Juventus che sembrano voler credere a un suo possibile rientro. Tutto infatti sembrava essere apparecchiato per un suo possibile ritorno in squadre in vista delle sfide di Europa League, torneo che arricchirà Madama, considerando infatti come sarà questa la competizione principale per i bianconeri in questa seconda ...