Ecco lo stato della propaganda russa in Italia | secondo Mikhelidze Iai

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’Institute for the Study of War ha pubblicato oggi un rapporto sulla disinformazione che la Russia sta diffondendo in Occidente. Su Twitter, Nona, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali esperta di spazio ex sovietico, ha analizzato in un thread come i vari filoni dello studio dell’Isw sono ripresi inda alcune figure più o meno note, anche parti politiche, contribuendo a diffondere la narrazione strategica del Cremlino. .@TheStudyofWar ha pubblicato un rapporto sulla disinformazione che la #Russia sta diffondendo in Occidente in questa fase di #guerra. Leggendo sembra che l’è stata usata come caso studio. https://t.co/AxnTEL9oa8 /1 — Nona(@Nona) February 16, 2023 Nel report, il primo filone narrativo è quello che consiste nell’argomentare sui ...