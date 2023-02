Ecco Lexie Liu | la «Happy Star» dalla Cina

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Cinese, inglese, spagnolo. E un esperimento musicale che ha dato vita a "The", il primo album completo diLiu in tre anni. Se non avete mai sentito parlare di, dovete controllare al più presto i suoi lavori. Cantante, cantautrice, rapper, il suo sound provocatorio e interculturale è qualcosa di così notevole da farle guadagnare il titolo di talento cinese che sta conquistando il mondo., nata Liu Boxin, è apparsa per la prima volta sulla scena musicale nel 2015 quando ha partecipato al reality show sudcoreano K-pop5, poi ha partecipato a The Rap of China nel 2018, che ha lanciato la sua carriera come artista solista. Da allora ha pubblicato otto singoli e 4 album ed EP. La musica diesplora spesso i temi dell'amore, delle ...