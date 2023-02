Ecco come 2 kiwi al giorno possono migliorarti la vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ormai presenza comune sui banchi dei fruttivendoli, iverdi sono da anni oggetto di studio per la loro capacità di regolarizzare l’intestino pigro. E ora una nuova, interessante ricerca internazionale 1 si aggiunge al novero. Per quanto di breve durata, il recente trial clinico randomizzato multicentrico ha portato a risultati significativi. Gli scienziati hanno selezionato in Italia (Bologna), Giappone e Nuova Zelanda 121 persone, per l’80% donne, sofferenti di costipazione funzionale o di sindrome dell’intestino irritabile (IBS) con costipazione predominante. La costipazione funzionale, cioè la stitichezza cronica senza una patologia alla base, è un diffuso problema di salute tra gli adulti (donne in particolare) che peggiora con l’età; secondo le statistiche, interessa globalmente oltre il 10% delle persone. Da parte sua l’IBS, di cui soffrirebbe circa il ...