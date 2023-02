È morto nel terremoto in Turchia Angelo Zen | la conferma del ministro Tajani | «Ritrovato il corpo»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ÈnelinZen, l’imprenditore italiano scomparso dallo scorso 5 febbraio, data dell’ultimo contatto della famiglia alla vigilia del terribile sisma. Ildegli Esteri Antoniohato la morte del 60enne originario di Saronno ma danni residente in Veneto: «Purtroppo è statosenza vita ildiZen – ha scritto su Twitter – Abbiamo provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata inda avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari». Zen si trovava a Kahramanmara?, nel Sud Est della, per impegno di lavoro. Titolare di una ditta individuale, ...

Il 60enne originario di Saronno, consulente orafo, era a Kahramanmaras per lavoro ed è stato travolto dal sisma. Risiedeva nel veneziano, Tajani e Zaia: "Ci stringiamo alla famiglia"