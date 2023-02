Lutto nel mondo del calcio. Ènella notteZurlini, noto difensore degli anni 60 - 70 e colonna del Napoli per ben dieci anni. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 17 marzo, essendo nato a Parma nel 1942. Lascia la ...Alberto Radius èall'età di 80 anni: chitarrista, cantautore, produttore, era il fondatore dei Formula 3. A ... Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Radius - insieme aLavezzi, Vince ...

Napoli in lutto, morto Zurlini: una bandiera prima di un terribile incidente Virgilio Sport

È morto Mario Zurlini, storico difensore del Napoli degli Anni 60-70 La Gazzetta dello Sport

Napoli in lutto, è morto Mario Zurlini AreaNapoli.it

È morto ad Asti padre Mario Mela. Aveva 76 anni LaVoceDiAsti.it

Colpito a morte dopo aver accoltellato poliziotto, la madre di Ementato: "Vedeva i demoni" NapoliToday

Il 17 marzo avrebbe compiuto 81 anni. E' scomparso a Parma, dov'era nato, Mario Zurlini, difensore centrale del Napoli dal 1964 al 1974. Ben 197 partite (2 gol) in maglia azzurra e la vittoria della ...Aveva 80 anni, ha giocato in azzurro per 10 stagioni, dal 1964 al 1974, collezionando 197 presenze e due gol, di cui uno storico, in sforbiciata, alla Juventus, nel ’71 ...