E’ morto Mario Zurlini | storico difensore del Napoli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un lutto ha colpito il mondo del calcio: èdeldegli anni 60-70 e grandissimo protagonista con la maglia azzurra. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 17 marzo, lascia la moglie Linda e i figli Fabrizio, Davide, Cristiana e Lorenzo. “Ciao, indimenticato libero azzurro”, il messaggio pubblicato dalpochi minuti fa.è stato un calciatore e allenatore. Giocava nel ruolo di libero, dimostrandosi sempre un giocatore prezioso. La prima carriera da calciatore è stata con la maglia del Parma, in Serie B. Viene ceduto al, si conferma protagonista prima in Serie B e poi in massima categoria. Nel 1974, ...

... ed ai personaggi sinistri come il fido Caboto che tanto ricorda il Luca Brasi descritto da... Alle manette scamperà l'anziano padre,per cause naturali " come tanti importanti capibastone ..., all'età di 86 anni, Carmine Fersini. Sentite condoglianze ai figli Antonio, Palmira con, Giuseppe con Sonia, ai nipoti e a tutti i familiari.

È morto Mario Zurlini, storico difensore del Napoli degli Anni 60-70 La Gazzetta dello Sport

Napoli in lutto, morto Zurlini: una bandiera prima di un terribile incidente Virgilio Sport

Accoltella un poliziotto in commissariato, il collega lo ferisce a morte: chi era Mario Ementato NapoliToday

Calcio materano in lutto, è morto Mario Zurlini Sassilive.it

Napoli in lutto, è morto Mario Zurlini AreaNapoli.it

Mario Zurlini, difensore negli anni 60 e 70 per Parma e Napoli è venuto a mancare in data odierna all’età di 80 anni É morto nel sonno all’età di 80 anni Mario Zurlini, difensore degli anni 60-70. Cre ...Mario Zurlini, venuto a mancare ieri a 81 anni, era uno dei compagnoni più allegri di quel giro. In difesa faceva coppia con Panzanato che giocava da stopper, Zurlini era il "libero" con molte licenze ...