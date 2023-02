“È morto | bruttissima notizia” Il dolore di Serena Bortone | dà il triste annuncio in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Pessimaper, colpita da un lutto. L’è stato dato in, durante la sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Nell’appuntamento televisivo del 16 febbraio, la padrona di casa non ha potuto non soffermarsi su questa grave perdita che ha lasciato anche lei nelpiù profondo. Il pubblico ha appreso tutto con enorme sgomento. Davvero tantazza nelle parole della conduttrice, che è sembrata parecchio scossa da questa morte inaspettata da tutti., che ha dovuto fare i conti con questo lutto nelle ultime ore, aveva fatto preoccupare il pubblico circa un mese fa. Con l’di una malattia: “Non esageriamo, ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata ...