È morto Alberto Radius dei Formula 3 | addio al chitarrista amico di Lucio Battisti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) A 80 anni èdei3.e cantautore,era stato anche un grandedi. Come èLa notizia arriva dalla famiglia di, che in una nota inviata a Repubblica dichiara: “È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestrocondivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestrochiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il rock italiano perde uno dei suoi grandi protagonisti. E', a 80 anni,Raidus , chitarrista, cantautore e produttore. La triste notizia è stata comunicata dalla famiglia: "È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro......di 41 anni che in Francia spopola sui social più o meno come da noi i due giovani "don"... Un primo annuncio per tanti "lontani": dice semplicemente chi è Gesù Cristo, perché èin croce e ...

È morto Alberto Radius: grande chitarrista con i Formula 3 e grande amico di Battisti, aveva 80 anni Corriere della Sera

È morto Alberto Radius, grande chitarrista e leader dei Formula 3 la Repubblica

Morto Alberto Radius, il chitarrista e produttore aveva 80 anni Adnkronos

Alberto Radius, morto il chitarrista della Formula 3. L'amicizia con Lucio Battisti IL GIORNO

Morto Alberto Radius, chitarrista rock leader dei Formula 3 Il Sole 24 ORE

Doloroso lutto per Gianluca Grignani che questa mattina si è svegliato con una terribile notizia Doloroso lutto per Gianluca Grignani ed è il cantante a dare l’annuncio della morte di una delle person ...Addio al chitarrista e produttore Alberto Radius: aveva 80 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla famiglia con un testo diffuso anche sulla pagina Alberto Radius Fans Club ...