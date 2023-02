È morta Raquel Welch | l’attrice icona del cinema aveva 82 anni

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È, celebre attrice americana e sex symbol del’60 e ’70.82. È scomparsa la mattina del 15 febbraio dopo una breve malattia. A riportarlo è il sito “TMZ”, che cita una fonte vicina alla famiglia. Chi eraÈ nata a Chicago il 5 settembre del 1940. Il successo iniziale ottenuto grazie alla sua bellezza sconfinata, che l’hanno resa un’sexy. Più tardi si è fatta apprezzare anche in ruoli più impegnati, tanto da guadagnarsi due nomination ai Golden Globe, vincendolo nel 1975 come migliore attrice ne I tre moschettieri. Nel 1995 stata eletta dalla rivista Empire una delle “100 star più sexy nella storia del”. È classificata al terzo posto ...

Hollywood rende omaggio all'attriceWelch,all'età di 82 anni. Una corona di fiori e una foto che la ritrae come sex symbol degli anni '60 sono apparse sopra la sua stella sulla Walk of Fame. Welch vinse un Golden Globe per ...La leggendaria attriceWelch ènelle scorse ore: si era ammalata di recente, ed aveva 82 anni. A dare la notizia è il sito di gossip e spettacolo Tmz , che riporta quando comunicato da componenti della famiglia.

Simbolo del sesso degli anni Sessanta e Settanta, dopo gli esordi in piccole parti era entrata con prepotenza nell'immaginario collettivo per il ruolo della prosperosa Loana in Un milione di anni fa.