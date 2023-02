E League | Mourinho ' match dominato | sbagliato gol incredibili'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Penso che abbiamola partita, siamo sempre stati in controllo, untranquillo per il nostro portiere. Però abbiamodei gol": così ai microfoni di Sky Sport Josè ...

Però abbiamo sbagliato dei gol incredibili": così ai microfoni di Sky Sport Josècommenta il ko della sua Roma in casa del Salisburgo. "C'è anche un rigore netto per noi nel primo tempo. C'è ......a ribaltare all'Olimpico davanti al suo pubblico l'1 - 0 per evitare di uscire dall'Europa. ...si affida alla formazione che ha pareggiato nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce ...

Mourinho: "Juve, United e Barcellona devono vincere l'Europa League, la Roma vuole passare il turno" Tuttosport

Mourinho ha scelto: la Champions passa anche dall'Europa League. Ma per andare avanti serve una... Voce Giallo Rossa

Europa League - Mourinho pre Salisburgo-Roma: "Obiettivo vincere, ma altre favorite. Con Karsdorp ho esagerato" Eurosport IT

Roma, Mourinho: "Europa League La responsabilità è su Juventus, Barcellona e Manchester United" GianlucaDiMarzio.com

Europa League, Mourinho si nasconde: "Gli squali sono Arsenal, Barcellona, United e Juventus. La... Tutto Juve

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Penso che abbiamo dominato la partita, siamo sempre stati in controllo, un match tranquillo per il nostro portiere. Però abbiamo sbagliato dei gol incredibili": così ai microf ...Oltre il danno anche la beffa per la squadra di Jose Mourinho. Sconfitta in Europa League per i giallorossi che devono fare i conti anche con l’infortunio di Paulo Dybala. Per l’argentino si tratta di ...