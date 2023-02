È allarme “cicatrice francese” | i ragazzini si sfregiano per seguire l’ultimo trend di Tik Tok

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Procurarsi un livido sullo zigomo, stringendo forte un lembo di pelle tra le dita messe a forbice. Consiste in questo l’ultima “challenge” che dilaga tra i. Lo sfregio viene chiamato «», poiché pare che quest’ultima sfida social autolesionista sia nata oltralpe. L’alert della polizia postale sulla«La sfida consiste nel procurarsi uno o più ematomi sullo zigomo stringendo con forza la cute tra le dita, sino a lasciare un segno livido evidente. L’intento è quello di assumere un aspetto più rude e temerario, mostrando i segni di una fittizia colluttazione», ha spiegato la Polizia postale in un alert, che si aggiunge a quelli lanciati da chi, come il personale scolastico, si trova costantemente a contatto con i ragazzi. Il, come altri ...