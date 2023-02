Dynamite 15 02 2023 Christian Cage is here

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Come al solito la puntata sarà ricca di match interessanti e ricordiamo anche ci stiamo avvicinando sempre di più a Revolution, ma non perdiamo tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Orange Cassidy, BIlly Gunn & The Acclaimed(w/Danhausen) vs Jeff Jarrett, Jay Lethal, Sonjay Dutt & Satnam Singh (3 / 5) Un match a 8 uomini per aprire la puntata, un match dove gli heel riescono ad avere sempre più controllo della squadra avversaria, grazie anche all’interferenza dei Gunns che creano qualche problema, con Jarrett che cerca di sfruttare la distrazione di Billy Gunn ma nulla di fatto. A portare a casa la vittoria è il team degli Acclaimed. Vincitori: Orange Cassidy, BIlly Gunn & The Acclaimed Texas Tornado Tag Team match: Blackpool ...