Dybala - Inter | Adani non ha dubbi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Come Lele, il noto commentatore televisivo, che ne para in unavista alla 'Gazzetta ... Lele- Calciomercato.it'Non prenderesul mercato è stato sicuramente un errore - ha ...

Ritorna nel dibattito il mancato passaggio diall': il parere del commentatore televisivo Lele AdaniAncora una volta, Pauloha mostrato, nell'ultima giornata di campionato, la sua imprescindibilità per la Roma. Fondamentale il ...... 'Se aarrivasse un'offerta più importante, non tanto economica ma di prestigio, della Roma, ad esempio se dovesse tornare sotto l', il Milan o qualche club straniero che lotta per la ...

Adani: “Inter, che errore con Dybala. Lukaku male per colpa sua e di Inzaghi, ma lo terrei” fcinter1908

Adani: "L'Inter ha sbagliato a non prendere Dybala" Voce Giallo Rossa

Brahim Diaz-Milan: si lavora al riscatto. Lukaku-Inter: addio in vista Paulo Dybala fa tremare la Roma Eurosport IT

Adani: "Lukaku flop, colpa anche di Inzaghi. Ma ora lo terrei per un motivo. Dybala Errore di mercato... Fcinternews.it

Vieri: “L’Inter è monotona, poteva prendere Dybala gratis” Pianeta Milan

Bella e interessante intervista di Giacomo Raspadori a La Gazzetta dello Sport. Il centravanti di Napoli e Nazionale ha parlato del suo ruolo ..."Il grande cammino del Napoli non deve far dimenticare le “mancanze” di chi sta dietro. Non credo l’Inter rischi il posto tra le prime quattro, ma non può di certo ...