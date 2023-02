Droga nascosta in uno pneumatico di Formilula 1 | sannita rimesso in libertà

... residente e lavoratore dipendente nel capoluogo potentino, con una busta della spesamale ... Di fronte ad un così importante quantitativo di, le operazioni di ricerca dell'Arma si sono ...Lo hanno beccato grazie ad una telecameraed intercettazioni ambientali. Così è finito in ... Rocas Sabogal, arrestato dalla Municipale savonese per spaccio diall'interno del mercato ...

Messina, droga nascosta in casa e contatore elettrico manomesso: mamma e figlio nei guai Quotidiano di Sicilia

La droga nascosta dentro le siepi e lo spaccio sulle panchine MonzaToday

Fiumi di droga e soldi, smantellata la “centrale dello spaccio” nel parchetto dei bambini MBNews

Droga nascosta nelle bustine delle figurine di calciatori e cartoni ... Fanpage.it

Droga nascosta all'interno della cavità anale, due arresti della ... L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

di En.Ber. Sequestrato mezzo chilo di cocaina a un 27enne albanese arrestato a Città di Castello per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, residente nella provincia di Lucca, è stato interce ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...