Dovizioso entra nella MotoGP Hall of Fame Chi sono gli altri 7 italiani

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Grande riconoscimento per la carriera del Dovi, emozionatissimo per la notizia ricevuta: la cerimonia avverrà a Misano

In 346 gare disputate in carrieraha messo a referto 24 vittorie e 103 podi . Il suo lavoro inoltre è stato fondamentale per rimettere 'sulla mappa' della MotoGP la Ducati che grazie a lui, ...ha fatto parte del Motomondiale dal 2001 al 2022, una carriera lunghissima in cui ha vinto il titolo iridato della 125 nel 2004, terminando cinque volte secondo nel Mondiale: due nella 250 (...

Andrea Dovizioso e il tedesco Hans-Georg Anscheidt nel 2023 entreranno a far parte della MotoGP Legends Hall of Fame. Dovizioso, dopo il titolo iridato in 125 nel 2004, ha corso e lottato per il titol ...La MotoGP celebra Andrea Dovizioso e Hans-Georg Anscheidt che entreranno nella storia della massima competizione ...