Dove Vederla in TV | Streaming e Probabili Formazioni | Tutte le Info

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) ROMA – Uno scontro tra due titani, una sfida tra ambizioni e rispetto. La Lazio è pronta a scendere in campo allo Stadio Olimpico contro il Cluj di Dan Petrescu, squadra romena che ha già eliminato i biancocelesti nella fase a gironi dell’Europa League nel 2019. Una partita che segna l’inizio della prima partecipazione della Lazio alla Conference League. Un’occasione per riscattare un passato recente e una possibilità per guardare al futuro. Un futuro che, però, dipende anche dalle priorità della squadra, dai soldi e dal rispetto. Il tecnico della Lazio Sarri lo sottolinea: “Il campionato per noi è una priorità perché ci dà accesso a introiti maggiori e per la società questo è importantissimo in chiave futura. Dal punto di vista sportivo una competizione europea conta e spero di non andare fuori subito“. Una partita che hale carte in regola per diventare una ...