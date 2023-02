Dove vedere MasterChef Italia 12 | streaming gratis e diretta tv decima puntata

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) C’è grande attesa per la dodicesima edizione diche prenderà il via giovedì 15 dicembre alle ore 21.15 e durerà fino a giovedì 2 marzo, per un totale di dodici puntate e ventiquattro episodi. Gli aspiranti chef saranno scelti nelle prime due puntate totalmente dedicate ai casting. Confermati i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Salmo annuncia Blocco 181, la sua serie TV Sky Jojo Rabbit – il film consigliato nei giorni della memoriaAvatar 2 La via dell’acqua,Netflix o Sky? Film completoThe Fabelmans,...