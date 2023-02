Doppiette di Jovic e Cabral | poker viola in casa Braga

(Di giovedì 16 febbraio 2023)(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La Fiorentina ipoteca il passaggio agli ottavi di finale della Conference League grazie alla convincente vittoria per 4-0 sul campo del. La sfida viene decisa da un gol per tempo di, ancora decisivo su suolo europeo, e da una doppietta dinel finale. La prima chance è per gli ospiti e arriva dopo nemmeno tre minuti, con l'attaccante serbo che ci prova con una spettacolare mezza rovesciata dopo un assist aereo di Bonaventura ma trovando pronto il portiere alla respinta. I padroni discaldano le mani a Terracciano al 28?, con il portiere che sventa in tuffo un'incornata ravvicinata di Niakatè. Un minuto dopo, Abel Ruiz si divora l'1-0 calciando a lato da due passi e graziando così Terracciano. Quando il primo tempo sembra indirizzato verso lo 0-0, ...

