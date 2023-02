Dopo Mosca anche Pechino chiede nuove indagini sulle esplosioni del Nord Stream Ma cosa sappiamo sinora? Quasi nulla

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Cina ritiene che sia necessaria “un’indagine obiettiva, imparziale e professionaledel gasdotto“. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. La presa di posizione disegue quella diche ieri ha chiesto di convocare una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della vicenda. Tutto (ri)nasce dall’inchiesta pubblicata la scorsa settimana dal giornalista investigativo statunitense e premio Pulitzer Seymur Hersh da cui emerge che lesarebbero state ordinate dalla Casa Bianca e organizzate dalla Cia con la collaborazione della Norvegia. Nella sua ricostruzione Hersch cita però una sola fonte anonima il che non la rende certo granitica. Il reporter, ...

... di artiglieria come di contraerea, che12 mesi di guerra cominciano a scarseggiare anche tra ... Un attivismo che anon risulta ovviamente gradito. In Ucraina l'Occidente sta raggiungendo "il ...Bavaglio e repressione diventati ancora più stringentil'invasione dell'Ucraina che da quelle ...di reclusione da un tribunale russo per aver postato sui social la notizia del raid aereo di...

Dopo Mosca anche Pechino chiede nuove indagini sulle esplosioni del Nord Stream Il Fatto Quotidiano

Ucraina ultime notizie. Nord Stream: Russia chiede riunione ... Il Sole 24 ORE

Il Parlamento europeo: fornire tutto il sostegno, considerare anche i jet - Il nuovo governo della Moldavia ha ottenuto la fiducia del parlamento - Il nuovo governo della Moldavia ha ottenuto la fiducia del parlamento RaiNews

Gasdotto Nord Stream, Mosca accusa gli Usa e chiede riunione Onu: cosa sappiamo Sky Tg24

Moldavia, tensioni con la Russia: spazio aereo chiuso e riaperto dopo poche ore Sky Tg24

Mosca perde intere unità, mezzi, singoli soldati. Però insiste nella sua offensiva. Kiev non cede ma sacrifica uomini e non rinuncia a progettare future offensive. È il pendolo della guerra tra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 CHE BEFFA PER ILAN VAN WILDER! Il belga esulta sul traguardo prima del previsto e si fa superare da Magnus Cort Nielsen. 17.09 SI DECIDE TUTTO AL FOTOF ...