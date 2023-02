“Dopo la morte di Raiola ho pensato di lasciare tutto” Le parole commoventi

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ladiha condizionato l’umore di numerose persone. A tal punto che in tanti hannodi interrompere la loro carriera.ladi Minoil mondo del calcio è cambiato in maniera radicale. Tutti i giocatori sotto la “proprietà” del noto procuratore hanno trovato una nuova sistemazione. Ma il modus operandi proposto dall’ex agente sembra essere cambiato tanto. Ansa FotoLe personalità del mondo del calcio che si sono espresse in seguito a questo avvenimento sono tante. Una in particolare sembra aver risentito parecchio di questa mancanza. Si tratta infatti di una fedelissima della sua scuderia. L’eredità dell’agenzia di Mino è stata presa in carico da Rafaela Pimenta, avvocata brasiliana. La sua data di nascita è ignota. A livello temporale l’unico dato che ...