Dopo il titolo in Lettere | a 84 anni consegue la seconda laurea

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDottoressa in Giurisprudenza a ottantaquattro. Maria Edda Cavuoto, classe 1938, conseguirà laall’Università degli Studi di Napoli Federico II discutendo una tesi in Diritto Ecclesiastico, intitolata “La libertà di coscienza“. La seduta disi terrà il 21 febbraio alle 16 presso l’Aula A1 della sede di Via Marina, 33. La Commissione sarà presieduta dalla tutor di Maria Edda Cavuoto, Maria d’Arienzo, Ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano. La federiciana Maria Edda Cavuoto è pronta a raggiungere il nuovo traguardola primainconseguita da giovane. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

