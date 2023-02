“Don Matteo” | lutto nel cast | l’attore è venuto a mancare

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 febbraio 2023) News Tv.neldi “Don“, serie televisiva di successo in onda in prima serata su Rai 1.e doppiatore si è spento all’età di 84 anni. L’annuncio ha generato un profondo senso di vuoto nel cuore dei suoi cari. Pochi si sarebbero aspettati di ricevere una notizia così brutta e triste. Il ricordo dele doppiatore resterà per sempre vivo nelle persone che gli hanno voluto bene e l’hanno stimato sia come artista che come uomo. (Continua…) LEGGI ANCHE: Graveper Gianluca Grignani: “Eri il mio mentore, amico, fonte di ispirazione” “Don”,nelIl mondo dello spettacolo ed in particolare ildi “Don” colpito da un grave ...