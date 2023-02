Dominika Clarke | già madre di sette figli | partorisce cinque gemelli

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 16 febbraio 2023)aveva già una famiglia decisamente numerosa, composta dadi età compresa tra 10 mesi e 12 anni, ma voleva che diventasse ancora più grande e per questo aveva deciso di avere un ottavoo. La donna, sposata con un uomo di nazionalità britannica di nome Vince, non si aspettava però certamente quello che ha poi scoperto in occasione di una delle ecografie a cui si è sottoposta in gravidanza: era in attesa di ben. L’emozione è stata inevitabilmente fortissima per lei, una 37enne di origine polacca: “Avevamo programmato di avere un ottavoo, ma poi si è scoperto che ce ne erano molti altri – sono state le sue parole -. Era più facile vincere al lotto”. La possibilità di avere...