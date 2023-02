(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Chiesa, l’educazione dei giovani e, soprattutto, i nuovi modi di comunicare, non soltanto alle nuove generazioni ma a una società che cambia a una velocità mai vista in passato, utilizzando tecnologie innovative e soprattutto i social network. Sono questi i temi principali snocciolati durante ilesclusivo in uscita, venerdì 17 febbraio, che il Quotidiano di Sicilia ha realizzato conDario Edoardo, già prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede e attuale vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Anche nella comunicazione, l’esempio da seguire è quello del Pontefice: “Papa Francesco ha una modalità di comunicazione molto diretta, creativa ed efficace, toccando tematiche fino a pochi anni fa impensabili e di difficile ...

... come riferito dal Cremlino, proprio Putin incontrerà,a Mosca, lo stesso Lukashenko . 'Si ... ecco cosa sta succedendo La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu...I diritti di trasportogasdotto nel tratto tunisino sono detenuti esclusivamente da Eni, che in cambio corrisponde una tassa di transito allo stato tunisino, pari al 5,25 per cento del valore del ...

Domani sul QdS il forum con Monsignor Viganò Quotidiano di Sicilia

Editoria, domani sciopero di tutte le testate del Gruppo Gedi Entilocali-online

Servizio civile in crisi nel volontariato; se ne parla domani sera su ... NoiTV - La vostra televisione

Ucraina ultime notizie. Mosca, satelliti Usa e alleati sono «bersagli legittimi». Domani Putin ... Il Sole 24 ORE

Allerta smog, oggi e domani restano le limitazioni al traffico il Resto del Carlino

Meteo: assaggio di primavera, ma preoccupa la siccità con i campo anticiclonico arrivato a San Valentino che ha portato lo zero termico a 3400 metri ...Il Napoli domani scenderà in campo contro il Sassuolo di Dionisi, ma in una delle due squadre bisogna registrare una tegola importante.