Dodge - Charger e Challenger | un demone per l' ultima chiamata - VIDEO

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In ritardo rispetto agli annunci iniziali, lasi prepara a chiudere la saga delle muscle car tradizionali con l'serie limitata delle versioni Last Call di. Per il momento è stato diffuso solo un teaser, ma la sensazione è che sia previsto un finale a effetto per far felici i collezionisti e gli appassionati del genere. Dopo la Red Eye e la Demon arriva l'Hemi. Il teaser dura pochissimo, ma l'occhio rosso e la faccia demoniaca possono indicare una cosa sola: le varianti Demon e Red Eye, già viste sulla, potrebbero tornare con un'serie ancora più potente ed estrema. La SRT Demon del 2017 aveva sbaragliato la concorrenza con il V8 Hemi da 840 CV e 1.044 Nm, mentre la Hellcat Red Eye si fermava a 797 CV e 958 Nm. ...

Quando ad agosto Stellantis ha presentato la suaDaytona SRT Concept , il marchio di muscle car ha debuttato con un sistema di scarico per veicoli elettrici, il primo nel settore. ...IlLast Call Powered by Roadkill Nights Vegas non solo rivelerà il nuovo modello, ma metterà in luce anche il futuro elettrificato del marchio di Stellantis con la presenza della...

