DMlab | tutto il meglio per la prevenzione del tumore al seno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ostia – Nel mese del World Cancer Day,, centro tecnologico di ultima generazione su ogni campo della sanità a Roma, offre ildellaper ilalgrazie alle strumentazioni tecnologiche d’avanguardia presenti al suo interno e ad un personale medico-specialistico altamente qualificato. Daniele Marino, CEO and Founder del marchio dichiara in merito allaper ilale agli strumenti ad oggi presenti presso il celebre centro: “Da parte nostra abbiamo macchinari di mammografia in tomosintesi di ultimissima generazione e medici specializzati inlogia, oltre che un oncologo qualora dovesse servire. Prossimamente avremo a disposizione anche la strumentazione utile alla risonanza ...