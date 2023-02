Dl Milleproroghe | da stralcio tributi locali a balneari

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fra tensioni fino all'ultimo tra maggioranza e opposizione sulla proroga delle concessionie della delega sulla mappatura, l'Aula del Senato ha approvato in prima lettura il decreto legge. Ora il provvedimento passa all'esame della Camera che dovrà convertirlo entro il 27 febbraio, pena la decadenza. Il governo ha già preannunciato il ricorso al voto di fiducia.Possibilità per i Comuni di stralciare idelle mini cartelle fino a 1.000 euro, non solo la quota riferita a interessi e sanzioni, proroga a tutto il 2024 delle attuali concessionie alla fine di luglio 2023 per l'esercizio della delega per la mappature delle spiagge date in concessione, proroga al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili, dehors liberi per bar e ristoranti fino ...