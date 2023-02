Dl Carburanti | voto fiducia dalle 15 di lunedì | martedì il voto finale**

"Un modo di procedere non nuovo, che fa il paio con ilLukoil, con ile tanti altri. Tirare avanti a testa bassa sta diventando una triste costante da parte del governo Meloni, che ...ROMA (Public Policy) " Via libera dalla commissione Attività produttive alla Camera al. Il provvedimento è atteso oggi in aula. Dalla X è arrivato il via libera alle modifiche proposte dal Governo. Tra queste, lo sviluppo di un'app pubblica per consultare i prezzi medi dei ...

DL Carburanti, Anav: «bene estensione dello sconto di accisa sul ... autobusweb

DL Carburanti: ANAV, bene estensione sconto accisa su gasolio a ... ferpress.it

Dl carburanti. Russo (FdI): bene agevolazioni accise bus turistici La Voce del Patriota

**Dl Carburanti: governo pone fiducia alla Camera** Il Tirreno

Decreto Carburanti in aula alla Camera. Con qualche modifica Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

Con il decreto Milleproroghe cambiano (ancora) le regole sullo smart working. Chi può usufruire della proroga e a quali condizioni Ecco una guida alle nuove regole ...Il comparto dei bus turistici potrà usufruire di misure a sostegno dell'attività per fronteggiare il caro carburanti. La commissione Attività produttive della Camera dei Deputati ha infatti approvato ...