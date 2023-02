Nella sua lettera Byrne fa riferimento al misero tentativo della Uefa si spostare le responsabilità deiavvenuti prima della partita sui tifosi dele ha chiesto a Ceferin, in ......incidenti intervenuti alla finale di Champions League dello scorso anno tra Real Madrid e,... Londra chiede all'Uefa un'indagine formale Francia, l'inchiesta suiin Champions: chi ha ...

Disordini in Liverpool-Real Madrid: la revisione dà la colpa alla UEFA Pianeta Milan

Caos Champions, tifosi del Liverpool chiedono i danni alla UEFA Calcio e Finanza

Scontri prima della finale di Champions 2022: il Guardian attacca la Uefa e chiede le dimissioni di Ceferin Eurosport IT

Parlamentare inglese: «È disgustoso che la Uefa abbia messo in ... IlNapolista

Neymar, il sindaco di Bougival: "Apriremo un fascicolo per disordini" numero-diez.com

Come riporta oggi in un lungo articolo il quotidiano britannico The Guardian la commissione di revisione della Uefa ha reso noto il rapporto sui fatti accaduti in occasione ...Terminata l'indagine commissionata dallo stesso organismo calcistico per far luce sui disordini avvenuti prima di Real Madrid-Liverpool, giocata lo scorso ...