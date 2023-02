Disco Boy | Franz Rogowski nella prima clip del film di Giacomo Abbruzzese in concorso a Berlino 2023

(Di giovedì 16 febbraio 2023)si sottopone al durissimo addestramento della Legione straniera francesediBoy, unicoitaliano in. Svelata ladiBoy, unicoitaliano in, al via oggi. La pellicola, interpretata dall'attore tedesco, segna l'esordio alla regia dell'italiano. Girato in due continenti, ilvanta un cast internazionale e una colonna sonora dell'artista di musica elettronica Vitalic. ...

Svelata la prima clip di, unico film italiano in concorso a Berlino 2023 , al via oggi. La pellicola, interpretata dall'attore tedesco Franz Rogowski , segna l'esordio alla regia dell'italiano Giacomo Abbruzzese . ...Concorso che vede tra i partecipanti anche l'Italia, con '' , scritto e diretto dal tarantino Giacomo Abbruzzese. Il film, co - prodotto dall'italiana Dugong Film, racconta la storia di ...

Disco Boy e l'Africa di Giacomo Abbruzzese | HotCorn.com The Hot Corn Italy

Berlinale al via con "Disco boy" in concorso, Martone e Favino - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Berlinale al via con "Disco boy" in concorso, Martone e Favino Libero Tv

Berlinale al via: in giuria Kristen Stewart, Orso d’oro alla carriera a Steven Spielberg. Per l’It AMICA - La rivista moda donna

IL VIDEO. Berlinale al via con "Disco boy" in concorso, Martone e Favino il Dolomiti

Franz Rogowski si sottopone al durissimo addestramento della Legione straniera francese nella prima clip di Disco Boy, unico film italiano in concorso a Berlino 2023.La kermesse è in programma dal 16 al 26 febbraio. In concorso l'italiano "Disco Boy". Nella sezione Berlinale Special ci sarà anche Pierfrancesco Favino con "L'ultima notte di Amore" e il documentario ...