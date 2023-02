Discarica abusiva di 2 ettari sequestrata a Pozzuoli | 8 i denunciati

20mila metri quadrati di rifiuti, 2 ettari a pochi metri dalla tangenziale di Napoli tra amianto, olii esausti, pneumatici e scarti di edilizia. A finire nei guai 8 persone, due nuclei familiari ...Nella fattispecie, i militari dell'Arma, a seguito dei controlli svolti, hanno accertato la presenza, nel territorio di San Teodoro (ME) di una vera e propriaa cielo aperto. In ...

Napoli, discarica abusiva a ridosso della Tangenziale: denunciati in otto ilmattino.it

Scoperta una discarica abusiva vicino al fiume Sarno Agenzia ANSA

Roma, sequestrata discarica abusiva di 4500 metri in un parcheggio di Ponte di Nona QUOTIDIANO NAZIONALE

Controlli a Castellammare: fioccano denunce per evasione, discarica abusiva e guida senza patente ilmattino.it

Una discarica abusiva nella zona dell'ex mattatoio il Resto del Carlino

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...20mila metri quadrati di rifiuti, 2 ettari a pochi metri dalla tangenziale di Napoli tra amianto, olii esausti, pneumatici e scarti di edilizia. A finire nei guai 8 persone, due nuclei ...