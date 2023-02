Diplomazia assente | serve un mediatore tra Roma e Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Qui ci vorrebbe davvero un nuovo cardinal Mazzarino, abruzzese di nascita e primo ministro di Luigi XIV, per ripristinare buoni rapporti tra Italia e Francia perché, anche dopo i primi cento giorni di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, continuiamo a registrare una specie di offensiva transalpina con Macron in prima linea. Gli esempi ormai si sprecano, a cominciare dalla levata di scudi contro le nostre “pretese” di far sbarcare navi Ong cariche di immigrati anche sulle coste dei nostri presunti “cugini”. Una levata di scudi a cui è subito seguito lo schiaffo dell'Eliseo che, provocando le giuste rimostranze della nostra premier, ha escluso l'Italia dal vertice sotto la torre Eiffel con Zelensky e con il tedesco Scholz. Speravamo che, tra, tutto fosse stato chiarito nel successivo summit di Bruxelles, a cui aveva partecipato pure la ...